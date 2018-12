La dura confesión de Lisandra Silva: "Empecé a caer en depresión, me despertaba llorando"

El éxito que logró el reality de Mega, "Doble Tentación", le trajo muchos beneficios a Lisandra Silva, quien se hizo conocida en nuestro país.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para la cubana tras su paso por el espacio, como confesó en conversación con Glamorama TV.

"Yo viajaba, me escapaba y me sentía feliz, pero cuando regresaba a Chile sentía que algo me faltaba. Me sentía muy sola y empecé a caer en depresión. Me daban ansiedades. Me quería regresar a Miami. Extrañaba a mi familia. Me sentía muy triste y muy sola. Comencé a buscar alternativas, porque soy una persona muy positiva", dijo.

El extrañar a su familia, las constantes fotos que le pedían los fanáticos y lo mediática de su relación con Leandro Penna, no la tenían bien.

Sobre ese punto, reflexionó sobre el fin del romance con el argentino. "Yo creo que la relación de nosotros estaba desgastada y la flor no se regaba. No pude ser más planta y murió la flor. Y empecé a sentirme muy triste, muy angustiada. Me despertaba llorando a veces. Y empecé a buscar algo que me hiciera sentir viva, que me diera esa alegría que me caracteriza, que me diera a dar esa vida que necesitaba", dijo.