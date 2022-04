La dura confesión de Sigrid Alegría: "Consumía cocaína para no engordar"

En 2007, la actriz Sigrid Alegría tuvo un serio accidente automovilístico y 15 años después volvió a recordar ese episodio junto con hablar sobre su adicción a las drogas en ese entonces.

En el programa "De tú a tú" de Canal 13, la actriz afirmó que en ese momento "yo ya había hecho un año de terapia de rehabilitación en cocaína, me estaban dando de alta".

Alegría contó que comenzó a consumir "desde que empecé a exigirme ser lo más flaca posible para seguir con la pega. Me mantenía flaca con energía y me servía, me funcionaba".

"No consumía para carretear, no era social, lo consumía para no engordar", agregó la actriz, que detalló que el día del accidente tuvo una recaída y se tomó un pisco sour que junto a una pastilla que le estaba ayudando con el proceso le provocaron una "demencia momentánea".

Después de esta experiencia extrema, Alegría comenzó un nuevo tratamiento y logró recuperarse de la adicción. Afirmó que hace 15 años que no consume drogas y ni alcohol.