La dura respuesta de Patricia Maldonado a campaña que quiere sacarla de Mega

Una campaña iniciada por el actor Pablo Schwarz, que logró más de 20 mil firmas, respecto a sacar a Patricia Maldonado del "Mucho Gusto", generó diversas posturas.

Luego que la panelista defendiera al diputado Ignacio Urrutia, quien calificó de "terroristas" a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, muchos pidieron la salida de la cantante del matinal.

Consultada por "Intrusos", Maldonado se refirió en duros términos a quienes han sido parte de esta campaña. "Que quieres que te diga. En vez de causarme rabia, me da mucha risa, porque nunca pensé que era una figura tan importante en nuestro país", le dijo a Claudia Schmidt a través de un mensaje de texto.

Luego, en el mismo programa, mostraron una declaración que publicó en su Facebook. "Todos estos hijos de... predican moral con los genitales al aire", partió escribiendo.

"En buenos términos, son unos cara de raja, jamás dejaré de decir lo que pienso y siento, que eso les quede muy claro. Lo que menos tengo es ser cobarde, estas cosas a mi no me asustan, me alegran, porque significa que mis opiniones les duelen demasiado", cerró.