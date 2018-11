La emotiva carta de Leonor Varela en cumpleaños de su hijo: "Tengo mucho que agradecerte"

La actriz Leonor Varela despidió a su fallecido hijo Matteo con una carta que compartió en sus redes sociales, recordando su cumpleaños e invitando a sus seguidores a comentar.

"Qué afortunada he sido de poder acompañarte en el último tramo de tu vida en esta tierra, de forma consciente y con profundo respeto de tus tiempos. Hace meses que sabía que te querías ir. Me tomó tiempo verbalizar lo que me decías en mi corazón y hacer las paces con ello. Una vez asumido y aceptado tu aviso, tuve que controlar la ansiedad de saber cuándo y cómo sería, tarea que no se me hizo fácil durante estos últimos meses", escribió.

Varela contó cómo fueron sus últimos momentos junto a Matteo: "Elegiste irte a solo 4 días de esta fecha. Esperaste a que tus abuelos se regresaran a Argentina esa mañana, y que tu papá volviera de México esa noche, y 24 fugaces horas después te fuiste, en la calma de la noche, en tu cama, con tu papá a un lado y tu mamá al otro".

"Que mi marido me perdone, pero gracias al camino recorrido junto a ti, he vivido la forma de amor más incondicional que existe. Bendita yo. Bendita yo de dejar que te vayas en paz, de liberarte, porque hacer eso fue también la mejor forma de amarte. Porque para mí, tú siempre viniste primero", agregó.

"Tengo mucho que agradecerte, demasiado para enumerar... Solo te doy las gracias por haber confiado en mí para cuidarte, por haber usado mi voz para luchar", dijo la actriz, señalando que "tu legado es tanto más grande que tus cortos años en esta tierra! Supiste tocar y abrir el corazón del millones de personas que solo te vieron en mis redes sociales. Porque verte era amarte".

A la vez hizo un llamado a sus seguidores: "les pido a ustedes, a todos los que me leen, que no estén tristes. Al contrario, les pido que celebren la existencia de Matteito compartiendo conmigo qué fue lo que él dejó en ustedes. Cómo los conmovió? Cómo afectó sus vidas? Qué aspecto de mi hijo los tocó?".