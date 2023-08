La emotiva despedida de DimeNacho a su pareja MaruRockets, influencer fallecida en accidente

Tras el fatal accidente de tránsito en Punta Arenas de este pasado lunes, Ignacio Carrasco, youtuber mejor conocido como DimeNacho, dedicó un sentido mensaje a su polola María Ignacia Celedón, la streamer Marurockets, quien falleció en el lugar.

El joven creador de contenido fue uno de los sobrevivientes del choque en la Ruta 9 Norte, junto a la también influencer Shinipan, y en las redes sociales hubo miles de mensajes de apoyo para ambos.

Ahora quien habló en las redes fue el propio DimeNacho, dedicando emotivas palabras para MaruRockets: "Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón".

Me sanaste el corazón y el alma. Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer formar una familia y saber que valgo lo suficiente como para merecer una.



Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón ♥️ 🚀 pic.twitter.com/UQSXpqxvXO