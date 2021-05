La entusiasta reacción de Jennifer Lawrence ante el reencuentro Jennifer López y Ben Affleck

La noticia que se conoció esta semana sobre la posible reconciliación entre Jennifer López y Ben Affleck después de 17 años provocó una hilarante reacción de Jennfier Lawrence en un podcast.

La actriz de "Los Juegos del Hambre" participó en un podcast junto a Heather McMahan y de pronto comenzó a leer sobre los rumores de reconciliación. "¡Malditas noticias de última hora!", gritó Lawrence.

"Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a estar juntos. Están en Montana. Están de vacaciones juntos en este momento", siguió leyendo la actriz, con voz claramente entusiasmada.

"Estoy muy emocionada. Estoy tan feliz por ellos", expresó Lawrence sobre el posible reencuentro entre López y Affleck, quienes se casaron en 2002 pero se separaron en 2004.

🎙️ Jennifer Lawrence announcing the news about the reconciliation of Jennifer Lopez and Ben Affleck 😂 pic.twitter.com/W9esfsrix3