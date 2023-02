"La gente ve todo a su manera": Pailita se disculpa tras criticar las acciones del Gobierno ante los incendios forestales

Tras recibir una ola de críticas por lanzar fuertes descargos contra el gobierno ante los incendios forestales que afectan al país, Pailita decidió aclarar la situación y disculparse por sus dichos.

A través de un live en Instagram, el artista urbano, que se encuentra de vacaciones en México, dijo: "Yo me pongo los pantalones y pido disculpas si le afectó a alguien, yo no soy facho pa' que me anden diciendo ahí 'facho' y que soy...yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política".

"Quizás las cagué con haber subido esa historia, la vendí, le dije al loquito que así como el presidente no había llegado, de que por qué no sacan a los milicos, la gente siempre a veces como que cambia, lo ve todo a su manera", continuó explicando el intérprete de "Llámame Bebé".

Además, el joven de 23 años explicó que su intención simplemente era ayudar, ya que "siempre que pasa algo nos hablan a nosotros, como tenemos seguidores".