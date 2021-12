La historia de Boric y la actriz que le "rompió el corazón" en su adolescencia

El candidato Gabriel Boric visitó este lunes "Las dos caras de la moneda", el programa de entrevistas de Don Francisco en Canal 13, donde, además de política, elecciones y su proyecto de gobierno, tuvo tiempo para tocar algunos episodios íntimos de su vida.

Uno de ellos fue un rechazo amoroso que vivió durante su adolescencia con una conocida actriz chilena: Montserrat Ballarín, la actriz de Mega conocida por su trabajo en teleseries como "Pituca sin lucas" y "Pobre novio", entre otras.

"En esa época tenía esos tiernos 14 o 15 años. Estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que muchos de ustedes seguramente conocen. Era dos años menor que yo. Hoy es actriz y tremenda profesional. Se llama Montserrat Ballarín", contó el frenteamplista.

Boric recordó que un día tomó el valor para confesar su amor "después de haber pensado y sufrido, ya que era muy tímido".

"Llegué mojado entero y ella me recibió en la mampara de su casa, y le confesé que estaba perdidamente enamorado de ella. En ese momento me mira a los ojos y me responde con su habitual dulzura: '¡Ay Gabriel que tierno!' y me da un abrazo", relató.

Para el candidato presidencial esto "fue una sentencia de muerte para un joven enamorado" y que esta confesión fallida fue "mi primer corazón roto".

Ballarín hizo eco de esta historia en redes sociales y, con humor, le respondió a Boric que "la amistad jamás será una sentencia de muerte". "Y usted está muy vivo", remató.