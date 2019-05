La impotencia de Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier tras decisión de la justicia

Con rabia y mucha impotencia reaccionaron Karen Bejarano y Juan Pablo Verdier luego que la justicia decidiera dejar en libertad a los acusados de filtras sus fotos íntimas.

El primer en descargarse fue el ex chico "Mekano" a través de su cuenta en Twitter. "Devastado... Hoy liberaron al delincuente que nos atacó por no considerarlo un peligro... No se imaginan la impotencia. La tristeza, la decepción con la justicia chilena, la angustia constante. No tienen idea".

Bejarano se colgó de este comentario y expuso su pesar en la misma tecla: "Tranquilo amor! A Dios no se le pasa hacer justicia y el que se mete con sus hijos lo paga tarde o temprano. La justicia en nuestro país es realmente nefasta y eso lo sabemos desde mucho antes que nos atacaran, así que debemos tener fe".