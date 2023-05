La modelo Aylén Milla reveló que padece cáncer de mama: "Es bastante agresivo"

La modelo argentina y ex chica reality Aylén Milla reveló en un video de Instagram que se le diagnosticó cáncer de mama.

En el registro, la ex "Amor a Prueba" señaló que quería contar "con mis propias palabras lo que estoy pasando hace muchos meses. Mi diagnóstico es cáncer de mama, es bastante agresivo".

"No tengo pelo y no me importa, no tengo cejas, o muy poquitas, y tampoco me importa", expresó Milla, de 33 años de edad, quien afirmó que se cansó "de estar intentando fingir con una peluca. Llevo 16 quimioterapias en mi cuerpo".

"Empecé esto en enero. Hice este video para transparentar la situación, para ser libre. Para mí esta fue una segunda oportunidad de vida", declaró la argentina.