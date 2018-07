La novia de Justin Bieber apoyaba la relación del cantante con Selena Gomez

Hailey Baldwin, la novia de Justin Bieber con quien se comprometió tras un mes de relación, era una defensora de la relación entre su actual pareja y Selena Gomez, siendo revelado por las redes sociales.

Fue en el 2011, cuando la ex pareja de Bieber y Selena Gómez conformaban a "Jelena" y la modelo era una fanática de la relación, calificándolos como un "sueño adolescente".

Con tuits como "soy 100 por ciento del team #Jelena" y "no me importa lo que digan, pero Justin Bieber y Selena Gomez juntos son la definición de un sueño adolescente" se revelaba el fanatismo de la modelo por la pareja.

Baldwin conoció al cantante cuando apenas era una adolescente, quienes empezaron a una amistas y posterior relación.

La pareja se comprometió el pasado fin de semana, lo que fue confirmado este lunes por el cantante, generando gran expectación entre las "beliebers".

Los mensajes se borran, pero los pantallazos quedan...

