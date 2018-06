La respuesta de Gala Caldirola al polémico comentario de Sebastián Eyzaguirre

Gala Caldirola se refirió a las declaraciones del conductor de "CQC", Sebastián Eyzaguirre, quien mientras la modelo estaba embarazada quiso elogiarla pero emitió una violenta frase.

"Está pa' matarla", dijo el notero conocido como "Cuchillo", sin finalizar su oración y siendo duramente criticado.

Invitada a "Vértigo", la pareja de Mauricio Isla habló del asunto: "Creo que dijo 'está para matarla' (...) Con 14 kilos de más, los tobillos hinchados, estaba con una cara que me miraba al espejo y no me reconocía, (así que) dije: 'Muchas gracias'", aseguró.

Caldirola restó polémica a la frase y dijo sentirse "fenomenal que me dijera que estaba estupenda en otras palabras. Yo no me lo tomé como una falta de respeto, para nada".

En una edición anterior del estelar de Canal 13, Eyzaguirre reconoció que "estuve muy mal, me hago cargo. Estar en vivo a veces nos hace decir comentarios que están pasados de línea. Estuve mal y les pido las disculpas pertinentes a ella, Mauricio y todos".

Sin embargo, ahora aplaudió la respuesta de Gala a través de redes sociales, donde declaró que "además de linda, una mina capaz de ir contra la estupidez y la mala leche ¿quedaron dudas aún?".

"Gracias por la clase de honestidad y la capacidad de dejar como huevones a miles de mal intencionados y graves", agregó.