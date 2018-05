La risa de Pamela Díaz con usuaria que "explicó" su salida del matinal de CHV

Luego que Pamela Díaz comentara en una entrevista que Carolina de Moras "es la copia mala de Tonka Tomicic", desde Chilevisión decidieron sacarla del matinal para que se enfocara cien por ciento en "La Noche es Nuestra".

Por medio de un comunicado, la estación sostuvo que Díaz se remitirá a sus responsabilidades en su programa nocturno, por lo que ya no acompañará al público durante la mañana.

No obstante, una usuaria Twitter explicó "la verdadera razón" tras la salida de "La Fiera". Se trató de un video sarcástico donde se escucha una frase que la conductora dijo en "Vértigo", "no falta la wna que me saca", acompañada de una fotografía de la conductora del Festival de Viña del Mar.

Ese video tuvo respuesta en Pamela Díaz, que sólo atinó a reírse, al igual que José Miguel Viñuela.