La verdad de Angela White: Estrella porno contó su versión tras escena en la que "casi muere"

La estrella de cine para adultos Angela White contó qué pasó realmente luego de grabar una intensa escena que la terminó enviando al hospital, una noticia que dio la vuelta al mundo hace algunas semanas.

Fue su colega Keiran Lee quien relató que, después de grabar apasionadamente por más de una hora, el apéndice de White "explotó", por lo que debió regresar a su natal Australia y operarse.

La actriz aclaró que la historia "se exageró desproporcionadamente".

En conversación con el podcast "Only Stans", de Barstool Sports, la intérprete quitó crédito a la teoría del actor de que fue él quien le provocó daño interno sin querer.

"No hay evidencia médica de que su pene gigante golpease mis órganos. Mi apéndice en realidad no explotó. Pero es verdad que tuve apendicitis y necesité cirugía de emergencia para que me lo removieran", explicó.

Según Angela White, solo fue una coincidencia. "Aunque ahora hay más espacio ahí. Hay mucho más lugar para acomodar", lanzó la actriz con picardía.