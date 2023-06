Lady Gaga revela por qué ha estado ausente para sus fans durante el último tiempo: "Ha sido extremadamente curativo"

La artista, productora y actriz Lady Gaga, quien se ha mantenido bajo perfil el último tiempo, salió a explicar el motivo de su instrospección en una sentida carta dirigida sus seguidores.

Mediante su cuenta de Instagram, la multifacética estrella detalló a sus "pequeños monstruos" que ha estado ocupada en una serie de proyectos creativos, uno de ellos para "Joker: Folie à Deux", protagonizada por Joaquin Phoenix, donde Gaga oficia como Harley Quinn.

"Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para 'Joker', rodé 'Joker' durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo), he estado dirigiendo mi start-up Haus Labs, haciendo trabajo filantrópico, y adicionalmente he estado trabajando en el montaje de la película Chromatica Ball".

La artista agregó que "puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por el arte, la música, la moda y el apoyo a la comunidad nunca ha sido tan satisfactorio", continuó la intérprete de "Shallow".

Gaga también hizo una importante revelación con respecto a su tour "Chromatica Ball", pues lo llevará a la pantalla grande. "No puedo ESPERAR a que lo experimenten. Gracias por estar dispuestos a crecer conmigo para que pueda cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo", compartió.

Además, Stefani Germanotta catalogó este tiempo para sí misma como "extremadamente curativo y recargador para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad - para crear dentro de mí y tener una vida personal que es sólo para mí".