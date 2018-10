Lana Del Rey destrozó a Kanye West por su apoyo a Donald Trump y dichos sobre esclavitud

Kanye West no aprende. El rapero continúa haciendo noticia y causando polémicas en EE.UU. por su apoyo expreso a Donald Trump y declaraciones más que desafortunadas.

Esta vez su última controversia llegó después que West presentara tres canciones en el programa SNL del sábado 29 de septiembre, siempre con un jockey pro-Trump, con el ya clásico mensaje "Hagamos a EE.UU. grande nuevamente".

Cuando el show terminó, el esposo de Kim Kardashian lanzó un discurso político que no salió al aire y en el que alegó que le hicieron bullying en los camarines y le pidieron que se sacara el gorro.

"Ellos (los actores de SNL) se ríen de mí, me gritan. Me hicieron bullying y dicen que estoy en el sunken place (de la película "Get Out") (...) Sigan su corazón y no su mente. Así nos controlan . Así nos programan. Si quieren que el mundo avance, intenten el amor", dijo el artista que ahora quiere ser llamado simplemente "ye".

Pero la polémica siguió con una publicación de Instagram del propio West, nuevamente con el famoso gorro: "esto representa el bien y EE.UU. siendo plena otra vez. Ya no nos abasteceremos de otros países. Construyamos fábricas aquí en América y creemos trabajos. Proveeré trabajos para todos los que sean liberados de las prisiones cuando revoquemos la 13ª enmienda (la que abolía la esclavitud). Mensaje enviado con amor".

Dentro de todos los comentarios en su contra, el más destacado fue el de la cantante Lana del Rey, quien lo destruyó mediante un mensaje público.

"Trump convirtiéndose en nuestro presidente fue un retroceso para el país, pero tu apoyo hacia él es una pérdida para la cultura. Apenas puedo asumir que conectes con su personalidad a un cierto nivel: ilusiones de grandeza, problemas graves de narcisismo –ninguno de los cuales sería digno de discusión si no estuviéramos hablando del hombre que dirige nuestro país", escribió.

Del Rey agregó que "si crees que es tolerable que apoyes a un hombre que considera que está bien agarrar a una mujer por la vagina sólo porque es famoso, entonces necesitas el mismo tipo de intervención que él. Algo que tantos otros narcisistas no entenderán porque, sencillamente, no es bastante solución para ese problema. Mensaje enviado con preocupación".

Donald Trump también se refirió a la polémica aparición del rapero de Chicago y aseguró que "como muchos no veo SNL (pese a que incluso fui su anfitrión) ya no es chistoso y no hay talento (...) Dicen que Kanye West, que usó un gorro MAGA (pese a que le dijeron que no), fue genial. ¡Está liderando el cambio!".