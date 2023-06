"Las acciones legales van sí o sí": Nidyan Fabregat confirma querella contra "Tal Cual" y Sergio Rojas

Pese a anunciar su embarazo, Nidyan Fabregat no la ha pasado bien luego de que José Miguel Viñuela la acusara en pantalla de tener "olor a poto", recibiendo varias burlas en redes sociales.

"El estrés igual me ha afectado últimamente, tiene que ver con lo que apareció en los medios", señaló la exchica reality sobre su salud a La Hora, tachando los dichos del panel de "Tal Cual", integrado por Viñuela, Raquel Argandoña y Pancha Merino, y Sergio Rojas fueron "crueles y mala leche".

"Yo ya venía con un embarazo complicado, y yo creo que a nadie le gustaría escribir su nombre y ver lo que pusieron (...) Dicen que no apareció mi nombre, mentira. Si nadie me nombró, porque sale la noticia conmigo, y después Sergio Rojas dijo mi nombre", declaró al medio.

"Lloro casi todos los días por eso, es que me da pena, ¿por qué tienen que venir a ensañarse conmigo?, y fueron los cuatro", explicó la también cantante, que se encuentra viviendo actualmente en Linares.

Las acciones legales contra los involucrados

La modelo, conocida por participar en "Pelotón" el 2009, aprovechó para confirmar que, tal como adelantó en sus redes sociales, se ha comunicado con abogados para presentar una querella.

"Las acciones legales van si o si contra los cuatro (...) Yo no he estado buscando la televisión, he estado tranquila, para tener a mi hija tranquila. Eso es lo que más quiero, tener a mi bebé tranquila", afirmó la española.

"Tienen que aprender, ellos tienen esta plataforma, y si quieren de verdad ensañarse, que me tengan ahí sentada también. Una persona también se tiene que defender. Si quieren rating hay otros secretos que podemos hablar, yo estuve callada todo este tiempo pasando por esto", sentenció Fabregat.