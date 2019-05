Las anécdotas de Iván Arenas sobre su cuarto infarto que agregó a su nuevo show

Pensando en cómo armar su nuevo stand up comedy, Iván Arenas utilizó el cuarto infarto que sufrió en el año 2016.

Invitado a "Síganme los buenos", el comediante contó anécdotas de ese momento. Uno de ellos fue que llamó a una help para que lo fuera a buscar en una camilla, la cual no cabía en el ascensor del edificio que vive. Debido a eso, tuvieron que ponerlo de pie y amarrarlo. "Espero que la clínica no lo escuche o se van a enojar", lanzó entre bromas.

"Me pararon y amarraron igual que Frankenstein", complementó, afirmando que el doctor que llegó a verlo le preguntó sobre si se encontraba bien. "Yo ahí acostado mal y la primera pregunta que yo encontré hueo** fue '¿le duele mucho?' o el 'de 1 a 10 cuánto le duele'. Pu** no seré hue** que no le diré 3 o 4".

La historia no quedó ahí y lo mejor viene cuando le piden "la última foto". El momento lo puedes revivir en el video.