Las autoridades continúan buscando a la actriz Naya Rivera tras su desaparición

Continúan las labores de búsqueda por parte de las autoridades estadounidenses para encontrar a Naya Rivera, la actriz de Glee que desapareció tras sufrir un accidente en el lago Piru, esto ubicado en California.

Quien quiso sumarse a la ayuda en este quinto día de trabajo fue la intérprete de Heather Morris ("Spring Breakers"). "Entiendo que su equipo está haciendo todo lo que está a su alcance, pero nos sentimos impotentes y queremos ayudar de cualquier manera", le escribió a la policía al respecto.

Sin embargo, su petición fue rechazada al igual que la de otros voluntarios debido a las altas temperaturas de la zona

My name is Heather Morris, I'm Nayas close friend and co-worker, and I'm trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and