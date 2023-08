Las definiciones de Pancho Saavedra de cara a Viña 2024: "Es un sueño de niño"

A varios meses de la realización del Festival de Viña del Mar 2024, Francisco Saavedra, el flamante nuevo animador del evento, ya está preparando para su debut en la Quinta Vergara.

Este es el mayor desafío de su carrera, un rol que desde niño soñaba con cumplir y que se materializará entre el 25 de febrero y el viernes 1 de marzo del próximo año.

"Llegar a la animación de Viña del Mar es el mayor desafío de mi carrera profesional y algo que me emociona profundamente, porque para mí significa lograr un sueño. Cuando era un niño jugaba a animar el Festival de Viña", dijo a Cooperativa el animador.

Por estos meses Saavedra está afinando detalles para lograr su mejor desempeño en el certamen. "Con Claudia Berger y el equipo de Canal 13 estamos preparando lo postural, revisando los festivales anteriores desde Antonio (Vodanovic) hasta ahora, y también todos en los que yo he participado. Ahí vas viendo lo que tienes que mejorar y lo que tienes que arreglar", detalló.

"Esto es como un examen de grado y lo más importante es yo sentir que aprobé. Si hoy estoy estudiando inglés, la corporalidad y con otorrinolaringólogo y fonoaudiólogo, no es para que la gente vea un Pancho Saavedra distinto, sino para sentirme yo con las herramientas óptimas para pararme en ese escenario y que llegué bien a esta súper prueba", sostuvo.

Pancho Saavedra y María Luis Godoy

Al ser el 2024 el último año de concesión para la alianza de TVN y Canal 13, Pancho Saavedra sólo está confirmado como animador para la próxima edición.

A diferencia suya, su compañera María Luisa Godoy llegará con tres festivales en el cuerpo para acompañar a Saavedra, quien reemplazó a Martín Cárcamo.

"(Con María Luisa) Nos queremos mucho, eso es genuino y se da de manera espontánea. Hemos animado mucho juntos, nos tenemos respeto profesional, cariño y admiración, y de ahí trabajamos en construir una buena dupla", sostuvo el rostro de Canal 13.

El futuro de Pancho Saavedra

Animar el Festival de Viña del Mar es una de las metas más codiciadas dentro de la televisión, pero ciertamente no ha sido el fin de la carrera de nadie. Así también lo entiende Pancho Saavedra, quien se niega a "hablar de techo, ya que uno siempre en la vida puede seguir creciendo".

"Pienso que después de animar Viña mi carrera profesional continuará con los programas que siempre he realizado y que me han permitido desarrollarme profesionalmente y con los cuales logré que el público me conociera más y ganarme el afecto de ellos", reflexionó.