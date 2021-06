Jimmy Featherstone, más conocido como el "ken humano" sufrió un ataque homofóbico el pasado sábado de parte de dos hombres que lo patearon y gritaron insultos con relación a su identidad sexual, según informó Metro UK. El joven de 22 años que ha gastado casi nueve millones de pesos en cirugías, fue trasladado al hospital Hull Royal Infirmary en Yorkshire, Inglarerra con la nariz rota y una herida en su cabeza. "Me cuestioné una y otra vez por qué yo. No me inscribí para estar en la televisión para que me asaltaran o para que me trajeran tanta violencia, dijo Featherstone. "Seguían llamándome gay antes de venir a romperme la nariz en pedazos (...) Me dijeron que querían joderme la cara para el programa de televisión que voy a filmar la semana que viene", agregó.

