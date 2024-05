Leo Caprile revela los malos hábitos que debió dejar tras infarto cerebral

Hace unas semanas, Leo Caprile reveló haber sufrido un accidente cebrebrovascular (ACV).

Fue el 20 de abril que el animador, tras presentar síntomas "anormales y sospechosos", acudió inmediatamente a un recinto asistencial.

Si bien el locutor radial no quedó con secuelas, explicó a LUN que debió eliminar de su vida algunos hábitos no saludables, como fumar.

"Fumaba un paquetito diario, es decir 20 cigarros", dijo al citado medio. "Afortunadamente no tengo ni un deseo de fumar (...) Antes me tomaba un café acompañado de un cigarro, me subía al auto y tenía que fumar", añadió.

Asimismo, el conductor de 64 años también tuvo que modificar sus hábitos alimenticios y actividad física, revelando también haber sufrido alzas de presión antes de sufrir el ACV: "Se me juntaron muchas cosas, además tuve a mi papá viviendo conmigo, se me quemó un comedor grande que hice, se me murió mi perro regalón. Fui juntando presión, cosas negativas", comentó.

Finalmente, Caprile señaló que le gustaría "hacer una campaña potente porque, con todo el respeto, hay otras enfermedades que te dan tiempo, pero un ACV no, viene nomás. Los síntomas son fuera de lo común y es cuestión de tiempo para que haga su efecto", sentenció.