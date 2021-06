Leo Méndez no se ha vacunado contra el Covid 19 y explicó la razón en "Podemos Hablar"

En un nuevo capítulo de "Podemos Hablar" de CHV, Leo Méndez generó una polémica por su opinión sobre las vacunas. Cuando Julian Elfenbein preguntó a los invitados sobre si consideraban que la inoculación debería ser obligatoria, las palabras del cantante resultaron confusas para el resto de los presentes en la mesa.

Iván Cabrera, Claudia Pizarro, Eva Gómez y Helhue Sukni destacaron la importancia de recibir la vacuna para finalizar la pandemia, sin embargo, la opinión del músico y actual Chapo de las paltas fue diferente.

"Me voy a vacunar porque el sistema me está obligando. Aún no lo he hecho, nunca me he vacunado antes y no me ha pasado nada", señaló Méndez.

El artista manifestó su desconfianza con las vacunas en general: "No le tengo fe a ninguna vacuna, por lo menos tengo los cojones para decirlo (...) Me hecho PCR y he estado encerrado todo el rato. No sé lo que me van a inyectar".