Leo Rey revela dura historia de maltrato familiar: "Me sentí un poco utilizado"

Uno de los comensales de la última edición del programa "La divida comida" de Chilevisión, el cantente Leo Rey, se sinceró sobre la compleja infancia y juventud que le tocó vivir.

En compañía de los invitados Raquel Argandoña, Geraldine Neary y Patricio Sotomayor, el intérprete explicó que su madre lo abandonó al año de vida y se lo entregó a su progenitor: "El hizo la pega de mamá y papá", introdujo.

"Entonces mi papá tenía como una ira hacía mí, me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba", continuó y aseguró que "no me celebraba cumpleaños, navidades, nada, era un mal padre, en ese sentido del cariño".

El ex líder de "La Noche" explicó que su padre no lo envió al colegio y en lugar de educación formal, lo puso a trabajar en su negocio de parque de atracciones siendo un niño: "Yo me crié en ese mundo, vendiendo fichas, atrayendo al público para ganarnos unas lucas", relató.

Lamentablemente, Rey develó que también lo agredió físicamente. "'A mí no me vas a pegar nunca más, viejo tal por cual' y me fui con lo puesto sin destino", decidió un día, periodo donde descubrió su pasión por la música. Tocaba en bares, pero su padre insistía que tenía que seguir el camino del negocio.

En idas y venidas, terminó viviendo con su madre, a quien ayudó económicamente: "Yo no la conocía prácticamente y llegué a vivir a una casa donde tenía más hermanos y no los conocía", agregó el músico. "Me sentí un poco utilizado, porque cuando si cantaba y me iba bien todo bien, pero si me iba mal, todo mal".