Líder de Criminal envía su apoyo: "Chile tiene una deuda histórica con su gente más pobre"

Anton Reisenegger, el guitarrista y vocalista de la banda de thrash metal chileno - inglesa Criminal, utilizó su cuenta de Instagram para enviar una palabra de apoyo y solidaridad con el pueblo chileno frente a la situación política y social que vivimos en el país.





"Estoy siguiendo con harta tristeza y preocupación las noticias que llegan de allá, pero no con sorpresa. No me sorprende que esto esté pasando, porque esto se veía venir hace harto tiempo", fueron las primeras palabras del músico.





Además, expresó su ánimo de que termine la violencia de parte del gobierno y se avance en soluciones reales para la sociedad.





"Chile tiene una deuda histórica con su gente más pobre, con la salud, con la educación. Espero se pueda dialogar y llegar a acuerdos, pero con progreso real, no con palabras vacías, no con medidas de parche, no con limosnas, sino que de verdad", agregó.