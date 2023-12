"Lindorfo" Jiménez contó lío que lo situó en un motel con Jeannette Moenne-Loccoz

El veterinario y presentador de TV Sebastián "Lindorfo" Jiménez recordó la vez que Nicolás Larraín fomentó un "cahuín" sobre un supuesto affaire con Jeannette Moenne-Loccoz en un motel.

El ex Mega estuvo de invitado precisamente en el programa Not News de Larraín y le dijo "me dejaste la 'cagá' una vez" debido a un hecho ocurrido en 2015 cuando ambos trabajaban en Radio Romántica.

Jiménez contó que Nicolás y Fernando Larraín tenían un programa y en una sección leían correos electrónicos que llegaban a la radio. Entre ellos, uno que decía "vimos a Sebastián Jiménez saliendo de un motel con la señorita Jeannette".

"Yo me iba dos días después al sur. Mi señora se iba después y la iba a buscar. Y eso lo escuchó mi suegro, o sea mi ex suegro porque estoy separado", relató Jiménez.

Luego de llegar al sur primero que su esposa, "Lindorfo" habló con su pareja, quien le dijo "¿Qué pasó? Dime la verdad (...) Me contaron esto. Lo escucharon en la radio. Mi papá lo escuchó".

Jiménez contó que luego el tema lo vio su hermano abogado y finalmente se resolvió, pero aseguró que lo que dijo Larraín "sembró la duda".