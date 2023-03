Lisandra Silva anunció demanda contra periodista que la acusó de pedir canje en jardín infantil

Lisandra Silva anunció acciones legales contra el periodista Luis Sandoval, luego que éste la acusara de pedir un "canje" (obtener un beneficio de un negocio a cambio que ella los promocione en redes sociales). Lo curioso es que, según el reportero, esto ocurrió con un jardín infantil.

"Siempre se ha hablado que a Lisandra y a Gala Caldirola les gusta el canje... Entonces me dicen lo siguiente: 'Lisandra llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, estuvo un mes y lo sacó', porque dicen que el jardín infantil se negó a un canje con ella, entonces pescó al 'cabro chico' y ni siquiera fue capaz de pagar el mes", dijo Sandoval en el programa de Instagram "QTLD".

La respuesta de Lisandra no tardó en llegar, mediante sus redes sociales: "No sé qué hacer... Me levanto todos los días y veo noticias mías nuevas, diferentes y me quedo anonadada. Le voy a decir a ese señor (Sandoval) que empiece a buscar el nombre del jardín y pruebas de las tonteras que dice. Yo no sé qué madre en el mundo querría que sus seguidores sepan en qué jardín está su hijo. No sé en qué cabeza le cabe a alguien que yo pueda haber querido hacer un canje por eso".

"Yo lo voy a demandar... Yo a ti te voy a demandar, porque con mi hijo no. Puedes inventar el cahuín que quieras, pero con mi hijo no", enfatizó.

Silva luego acusó racismo y xenofobia de parte de Segio Rojas, periodista que forma parte del farandulero programa con Sandoval, puesto que después de la polémica se burló de la modelo, imitando su acento cubano.