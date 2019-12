Lizbeth Rodríguez de "Exponiendo Infieles" tras polémica: "Creo que ya no hay Badabun"

Badabun, uno de los canales más populares de habla hispana en Youtube, podría tener los días contados a raíz de una polémica que involucra a youtubers acusando abusos y maltratos del CEO de la empresa, César Morales.

Morales fue removido de su cargo como director general de la compañía y, unos días después de la controversia, Lizbeth Rodríguez, la estrella del programa "Exponiendo Infieles", sacó la voz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BADABUN (@badabun) el 11 de Dic de 2019 a las 8:08 PST

"Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo. Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe", afirmó la conductora del espacio en un video de más de 40 minutos en que respondió a preguntas de sus seguidores.

Además, dijo haber desconocido las situaciones que denunciaron sus compañeros y negó haber sido víctima de abusos.

Rodríguez fue captada la semana pasada en medio de una manifestación junto a otros trabajadores de Badabun: Allí aseguraba que se quedó sin trabajo, lo que levantó las alertas para los fanáticos del programa.

"Exponiendo Infieles" es una famosa serie de Youtube en la que Rodríguez ofrecía dinero a supuestas parejas para revisar sus teléfonos y comprobar si engañaban a su "otra mitad".