"Lloré mucho": Karla Constant no fue al matrimonio de María José Quintanilla

Con un sentido mensaje la animadora Karla Constant habló de su ausencia en el matrimonio de la cantante María José Quintanilla, quien fuera su pareja televisiva en Mega.

Hasta hace unos meses ambas conducían el programa "De Paseo", donde lograron forjar una estrecha amistad alimentada por el paso de ambas por el matinal "Mucho Gusto".

Hoy Constant se encuentra al mando de "Tierra Brava" en Canal 13, trabajo que complicó su presencia en la ceremonia.

¿Por qué Karla Constant no fue al matrimonio de María José Quintanilla?

Según explicó a través de un mensaje difundido en el programa "Zona de Estrellas", Karla Constant señaló que "ella es como mi hermana, y fue triste no estar personalmente. Pero de corazón y todo estuve ahí".

La animadora no pudo asistir al matrimonio debido a sus compromisos laborales en Perú con "Tierra Brava" y a que "Sergio Lagos no me podía cambiar porque él tenía un compromiso personal, familiar".

"Me llamaron las chiquillas desde allá, así es que por video presencié toda la ceremonia. Pero fue triste no estar, y lloré mucho, porque son las cosas que uno se pierde por pega nomás poh", concluyó.