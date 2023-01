"Lo felicité": El momento en que DJ Méndez supo que Leo vendía fotos "hot"

DJ Méndez se refirió a su relación con su hijo Leo en el pasado capítulo de Juego Textual.

El intérprete de "Estocolmo" recordó cuando el influencer le contó que vendía contenido erótico a través de Onlyfans.

"Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente. Obviamente siempre los voy a aconsejar y dar mi opinión", contó.

"Cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, de hecho no es tan erótico el contenido como se dice realmente (...) "Le dije '¿por qué no?, no estás insultando a nadie, no estás haciendo nada malo'", agregó.

Finalmente se mostró orgulloso por Leo: "A él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio".

"Yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo, no veo algo más allá que mi hijo, y punto", finalizó.

