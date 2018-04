Lola Melnick contó de su vida en Brasil y reveló detalles de su recordada sesión en Playboy

La bailarina y modelo rusa Lola Melnick, recordada por su participación como modelo en la TV chilena, estuvo invitada en el programa "Mentiras Verdaderas", donde se sinceró sobre su nueva vida y dio detalles de su osada sesión fotográfica para Playboy.

Melnick lleva más de ocho años viviendo en Brasil, donde trabaja como conductora de TV y en dos programas de radio. "Se me dio la posibilidad de ir en un momento en que necesitaba un cambio. No es que los dejé (a Chile)", aclaró.

Sobre su recordada sesión fotográfica en la revista Playboy en 2014, Melnick reveló que se lo ofrecieron durante años y ella se negó en un principio.

"Parte por una decisión. Una decisión donde tu dices a ver, '¿por qué lo voy hacer?, ¿con qué intención lo voy hacer?' Y era un momento en mi vida profesional en que había que hacerlo. Cuando me lo plantearon la primera vez dije que no. Después de varios años de negociaciones dije no hay problema, es un trabajo bonito, bien hecho, con una idea profesional", reconoció.

Melnick dijo que "hay que entender que la revista Playboy es internacional. Es mundialmente conocida. De un nivel alto, donde han posado distintas figuras. Y no por que me quiera colocar a la par de esas figuras, pero hasta Marilyn Monroe posó para esta revista".

"Se ve a veces (que te dicen) esto te pone al nivel de que trabajas con tu cuerpo, y no. Hay que partir con que yo soy bailarina, mi cuerpo es mi herramienta. Yo lo tomo con un relajo absoluto. Siempre y cuando sea un trabajo bien hecho, con un concepto es espectacular", sentenció.