Los dos trabajos de panelista de "Me Late" tras el fin del programa: "Soy conocido como el caserito"

El periodista Sergio Rojas se ha mantenido activo trabajando pese al abrupto fin del programa "Me Late", pues se compró una camioneta que le ha servido para dos proyectos laborales fuera de la televisión.

Armó dos empresas: una dedicada al aseo y otra a la producción de eventos, incluyendo arriendo de barras LED, equipos de audio e iluminación.

"Vengo de una familia de comerciantes ambulantes. Siempre he tenido el comercio en mi sangre, pero como que me demoré en descubrirlo", dijo a LUN.

Según contó, se ganó varios fondos concursables del Estado, como el subsidio Crece y el fondo Capital Semilla de Sercotec: "Empecé a invertir y me di cuenta que era un ingreso importante y que ya no dependía de la tele, o sea que no tenía que aguantar cosas y no tenía que ir a todas".

"Eso me dio una libertad enorme (...) Comencé a ver la tele como un lugar donde quería estar, pero donde yo ponía las condiciones", manifestó.

Rojas reflexionó que "la tele es solamente un trabajo, como cualquier otro, solamente que más personas te ven. Aunque yo siempre he conocido del comercio ambulante. Soy conocido como el caserito en las poblaciones en todo San Bernardo, en El Bosque, porque yo era el casero que iba a vender y cobrar, entonces todas las señoras me saludaban desde que era muy guagua".