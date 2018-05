Lucas Bolvarán negó acusaciones de violencia: "Estoy tranquilo de mis actos"

El actor Lucas Bolvarán sacó la voz tras la grave denuncia que recibió por parte de una ex pareja por violencia y abuso.

Mediante un comunicado, el ex "Los 80" reconoció que había tuvo una relación con la joven, quien quedó embarazada producto del romance. "Lamentablemente como muchas parejas, tuvimos un final inesperado para ambos pero jamás llegaron a incluir ningún tipo de agresión física", agregó, descartando episodios de violencia.

"La presión y angustia de ver una relación quebrada hizo que ella se sintiera desesperada, terminando con una constancia de su parte en Carabineros y una posterior orden de alejamiento", explicó Bolvarán, quien fue acusado de golpear a su pareja durante el embarazo.

En ese sentido, el artista expresó que "nunca he tenido una conducta violenta con ella, ni psicológica, física ni sexualmente", aunque luego dijo que "tengo claro que he cometido errores como cualquier persona".

El actor sostiene que en los últimos meses ha tratado de acercarse a su ex pareja para cumplir su rol de padre, pero alega que "ni ella ni su familia me lo han permitido, por lo que no he podido formar parte del proceso hasta ahora".

"No existe ninguna constatación de lesiones reales y el mayor perjudicado con todo esto he sido yo y mi familia. Será la justicia quién determine quién dice la verdad, porque estoy tranquilo de mis actos y mis actitudes con ella", finalizó.