Luis Alarcón recordó su salida de las teleseries de TVN: "Las directivas del área fueron malas"

Fue en el 2018 cuando Luis Alarcón dejo de pertenecer al área dramática de TVN, con teleseries como "El Camionero" y "Dime Quién Fue" como sus últimas participaciones.

En conversación con el podcast "Reyes del drama", recordó ese momento. "Me hicieron una oferta para seguir contratado, pero no me interesó así que me vine para la casa", contó.

"Era como mi segunda casa. Todo se deshizo. Las directivas del área fueron malas. Yo pienso que por lo menos en el área dramática, desde que a Vicente (Sabatini) lo nombraron gerente de programación, la cosa se empezó a venir abajo porque se hizo cargo la Quena Rencoret, quien lo hizo muy bien pero el área empezó a decaer. Se nombraba a cualquier director que no tenía la mínima idea. La directiva del canal se desinteresó en el asunto y ya no se podía hacer nada", sostuvo.

Finalmente, señaló que le pidieron que formara una empresa para seguir contratado en el canal. "Es una trampa del área respectiva del canal para no pagar la salud, lo que corresponde (...) Yo empujé a (José) Soza para que demande al canal. Ganó su juicio pero le pagaron poco. El arreglo que hice yo junto con Delfina (Guzmán) fue mucho más".