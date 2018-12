Luis Alarcón repasó cómo fue su salida de TVN: "Ni un café me invitaron"

El actor Luis Alarcón hizo 28 teleseries en TVN en los 23 años que estuvo en el canal, cuando a finales del 2017 decidieron no renovarle el contrato.

Invitado a "Cadena Nacional" de Vía X, analizó la actualidad que vive la estación, además de contar cómo se dio su salida.

"La impresión que tengo es que al canal lo vienen desmontando hace mucho tiempo, por lo menos unos ocho años. Esa es la sensación que tengo yo, que trabajé desde el día uno en TVN (...) Alguien o muchos lo están desmontando y lo han conseguido", lanzó.

Sobre su despido de la estación, se demostró dolido. "Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato. Pero no soy el único, parece que no tengo de qué quejarme", sostuvo recordando lo que pasó hace poco con Amparo Noguera.

"La gente, no el televidente, la que por la cual uno ha trabajado de repente se olvida el tiempo que ha estado ahí. Desgraciadamente eso no se retribuye, podrían haberme dicho 'muchas gracias haberte tenido con nosotros trabajando tantos años', pero ni eso", expresó.