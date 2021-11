Luis Gnecco reaparece tras caso de agresión: "Hacer Uber me devolvió a la vida"

El actor Luis Gnecco reapareció tras una mediática denuncia por violencia intrafamiliar expuesta por su ex esposa y habló de su presente laboral, muy alejado de las cámaras de cine y televisión.

En conversación con La Segunda, el intérprete de Pablo Neruda confesó que lleva un tiempo siendo chofer en la aplicación Uber, algo que lo tiene "orgulloso". "No tengo ni una vergüenza de hacer esto, me parece un acto luminosísimo. Ser chofer de Uber me ha vuelto a la vida", indicó Gnecco sobre esta experiencia.

En ese sentido el actor se justificó explicando que "necesitaba generar lucas" ya que "me quitaron la posibilidad de actuar, me quitaron parte de mí".

"Hacer esto me da esa maravillosa sensación de volver a trabajar, eso de apagar la 'app' a las tres de la mañana y venirme para la casa con el trabajo en el cuerpo. En el auto, lo que hago es volver a ser yo", sostuvo.

En esta entrevista también tuvo tiempo para referirse a la denuncia de su ex mujer, asegurando que "cometí una gran equivocación. Me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi expareja".

"Les causé dolor a ella y a mis hijos. Traicioné lealtades, traicioné todo mi círculo de afectos", concluyó.