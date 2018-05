Luis Jara se hizo pasar por uno de los 33 mineros para entrar a VIP en Las Vegas

Luis Jara está lleno de anécdotas e historias gracias a la cantidad de viajes realiza en su faceta de cantante. Esta semana, el también animador confesó que en una oportunidad se hizo pasar por uno de los 33 mineros de Atacama para entrar a una fiesta VIP en Las Vegas.

En "Mucho Gusto" Jara contó que fue a esa ciudad en noviembre pasado junto al director de TV Carlos Gaete. Allí nació la idea de vestirse de gala e ingresar a uno de los espectáculos locales.

Cuando trató de ingresar al sector VIP, el guardia le pidió la identificación y entró en desesperación. "Alrededor mío había unos franceses muy circunspectos. Entonces yo me empecé a desesperar y dije 'no voy a poder entrar'. Entonces, de repente, yo me pongo a conversar con los franceses. 'Do you speak english? (¿Hablas inglés?), ¿You know who I am? (¿Sabes quién soy?)' y me dijeron que no sabían", recordó.

"Soy uno de los mineros, vengo de Chile", les explicó el cantante en inglés. Ante la emoción los franceses le preguntaron al portero si sabía con quien estaba hablando. "Y yo puse cara de minero", continuó la voz de "Mañana".

Finalmente Luis Jara logró convencer al guardia de que era uno de los 33 mineros que habían quedado atrapados en la Mina San José e ingresó al salón VIP. "La mitad del teatro se sacó fotos conmigo", concluyó entre risas.