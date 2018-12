"Luli" compartió imágenes de obra solidaria y la sepultaron en críticas

Nicole "Luli" Moreno retornó al centro de la atención, al participar en el programa de belleza y moda "Estilo Chic", del canal de VTR "Vive". Al mismo tiempo, comparte sus andanzas en su cuenta en Instagram, donde la sigue casi un millón de personas.

Lamentablemente, fue al compartir una imagen de una niña con capacidades diferentes, que se encontró con la amargura que por estos días inundan las redes sociales.

"Momento que jamás olvidaré 💕 #cambiosdevida #estilochic", fue el mensaje que publicó junto a estas imágenes:

Ver esta publicación en Instagram Momento que jamás olvidaré 💕 #cambiosdevida #estilochic Una publicación compartida de Nicole Moreno (@nicolelulichile) el 12 Dic, 2018 a las 4:04 PST

No pasó mucho tiempo, antes de que los comentarios de la publicación se llenaran de cuestionamientos hacia Moreno.

"Necesario subir la foto? Podemos hacer cosas del corazón sin que las demas las vean! No es necesario subirlas👍", interrgó @_.andre_munozes.

@pau7lita fue más dura: "lo que hace ella se llama dar pena y utilizar a gente enferma. Y eso! Es lo malo. Todos los putos famosos, la misma mierda! Hasta cuando?".

En la misma línea, @nigth.wish.28 escribió "muy fuerte la exposicion de la niña...que lograbas con esto?".

El conflicto continuó alimentándose entre los mismos comentaristas. Aunque también hubo otros posteos positivos, como el de @_ale.bravo, quien cuestionó: "por que tenemos que esconder a nuestros hijos con discapacidad o con alguna enfermedad? Acaso es un pecado que se les tomen una foto y se suban a las redes sociales? Son feos, o acaso no cumplen con los requisitos de la sociedad?"

"A mostrá la realidad!!! no hay nada de malo, son seres humanos con los mismos derechos que los demas❤️ Y si no te gusta verlos es muy fácil, no comentes con estupideces y menos con tu negatividad y mala onda", continuó la usuaria que valoró la publicación de "Luli".

Aún así, desde la cuenta de "Estilo Chic" decidieron entrar a zanjar la discusión, publicando un sensible mensaje para apoyar a su conductora: