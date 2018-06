"Luli" Moreno confesó que le compra condones a su hijo: "Yo lo cuido"

Nicole "Luli" Moreno reveló la estrecha relación que mantiene con su hijo de 15 años, Francisco Javier.

La modelo y bailarina contó en "Síganme Los Buenos" que el joven ya está pololeando: "La polola es un amor. Es morenita, es hermosa, me encanta. Tiene su misma edad".

Asimismo, confesó que hace un año y medio le empezó a comprar condones. "Yo los cuido. Le digo que se cuide", sostuvo.

"Él me pidió la primera vez. Estábamos de viaje en Miami y pasamos por una bencinera. Y me dice 'mamá, cómprame esos preservativos' y yo no podía creerlo, fue impactante", afirmó "Luli".

Luego de ello, Moreno comenzó a hablar con su hijo de su educación sexual y hasta la actualidad sigue comprándole preservativos: "Es perfecto que me digan todo, el día de mañana (si dice) 'mamá quiero esto o lo otro', con tal de cuidarlo".