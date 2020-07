Madonna, Miley Cyrus y Arnold Schwarzenegger exigen justicia y libertad en Estados Unidos

Actores, cantantes y distintas personalidades como Madonna, Miley Cyrus, Arnold Schwarzenegger, Paris Hilton y los Backstreet Boys compartieron publicaciones en sus redes sociales recordando el 4 de julio, celebración de Independencia de Estados Unidos, usaron esta fecha para alzar la voz, a favor de la libertad y justicia en aquel país.

El actor Arnold Schwarzenegger, dijo que el de julio es un día para hacer consciencia y seguir en la lucha contra el racismo y que "el sueño sea tan verdadero para un niño negro nacido en Minneapolis como lo fue para un culturista blanco nacido en Austria".

Por su parte Madonna compartió en Instagram un video con el nombre "The 4th of July is a lie" (El 4 de Julio es mentira) donde se observa a un hombre narrando las diferentes desigualdades que Estados Unidos vive, exigiendo igualdad y libertad para la gente afroamericana.

La cantante Miley Cyrus subió un video de uno de sus conciertos en 2017, donde pide igualdad y oportunidades para todos.