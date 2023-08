Madre de Angus Cloud niega suicidio del actor: "No tenía intención de acabar con su vida"

Conmoción en el mundo del espectáculo provocó la muerte del actor estadounidense Angus Cloud y desde entonces la causa ha sido motivo de especulación.

La estrella de "Euphoria" de HBO Max, quien comenzó en la serie con un rol secundario (Fez) y pero que terminó convirtiéndose en un personaje clave, falleció la semana pasada y entonces, pocos detalles fueron entregados.

Sin embargo, en redes sociales la propia madre del intérprete, Lisa Cloud, recientemente salió a esclarecer los hechos que rodearon su deceso y negó que el joven de 25 años haya querido acabar su vida.

¿Qué dijo la madre de Angus Cloud sobre los detalles de su muerte?

Para introducir, Lisa Cloud replicó el único dato entregado al ser conocida la noticia de su muerte, que Angus Cloud estaba pasando por un complejo momento tras vivir la reciente muerte de su padre.

"Amigos, quiero que sepan que aprecio su amor por mi familia en estos momentos tan duros", escribió. "También quiero que sepan que, aunque mi hijo estaba sumido en un profundo dolor por la prematura muerte de su padre a causa de un mesotelioma, su último día fue alegre", aclaró.

También aprovechó la instancia para comentar los momentos antes de la muerte de su hijo, cuya causa sigue siendo estudiada, según el Departamento de Policía de Oakland. "Estaba reorganizando su habitación y colocando objetos por la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba.

"Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a su madre emocional y económicamente. No tenía intención de acabar con su vida", aseguró Lisa Cloud.

Y prosiguió: "Cuando nos dimos el abrazo de buenas noches nos dijimos lo mucho que nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé si se metió algo en el cuerpo después de eso.

Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se quedó dormido y no se despertó. Puede que descubramos que sufrió una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía intención de marcharse de este mundo", enfatizó.