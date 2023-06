Magdalena Max-Neef reveló la modificación corporal que se hará a los 62 años: "¿Cómo lo encuentran?"

La actriz Magdalena Max-Neef contó a través de sus redes sociales que quiere realizarse una modificación corporal a sus 62 años.

"Miren lo que me compré, un aro para el ombligo. Yo toda mi vida he querido tener un piercing en el ombligo", contó en su cuenta de Instagram.

"Encuentro bien ridículo que a los 62 años me lo ponga. Todavía no me lo hago, pero ya me lo compré. Tampoco me he hecho un tatuaje, y me muero de ganas de hacer uno, porque los encuentro lindos. Algo piolita", agregó.

Decidió pedir la ayuda de sus seguidores: "¿Cómo lo encuentran? ¿O es muy ridículo? Aunque me da lo mismo, me lo voy a poner igual, pero me interesa su opinión".

"¿Encuentran que es muy ridículo que a estas alturas de la vida me ponga un aro en el ombligo? Obvio que cuando ande mostrando mi aro, voy a andar un poco más ondera que hoy", finalizó.