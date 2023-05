Maite Orsini descarta supuesto "telefonazo" a Chilevisión por Daniela Aránguiz

La diputada Maite Orsini ocupó sus redes sociales para desmentir un nuevo suceso en el que habría llamado a Chilevisión para que bajaran a Daniela Aránguiz.

Todo habría ocurrido cuando la ex de Jorge Valdivia estaba confirmada para aparecer en "Podemos Hablar" pero un periodista de Zona de Estrellas de Zona Latina dijo que Orsini llamó a Chilevisión para evitar que Aránguiz participara y contara algunos detalles de lo ocurrido meses antes.

Sin embargo, Orsini expresó que en los medios se ha publicado "información completamente falsa sobre mi vida privada, sin siquiera corroborar conmigo u otra fuente vinculada".

"Mi trabajo me impide estar desmintiendo una a una las mentiras que evidentemente vienen de una persona que busca dañarme a toda costa", agregó la diputada de Revolución Democrática.

"No creo en la censura previa y no he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautear entrevistas, como tampoco he recibido regalos de alfombras costosas ni comparto departamento con nadie más que mi gata Cloe", sentenció.