Mamá de Marcianeke le hizo especial petición: "Jamás le habría dicho antes"

Yyassna Muñoz, la mamá del cantante Marcianeke, confesó cómo ha cambiado su vida con la fama de su hijo, cómo llegó a ser influencer y la especial petición que le hizo a su retoño: "le digo que me haga abuela, cosa que jamás le habría dicho antes".

La mujer de 41 años ha pasado por varios cambios recientes: sacó su título de Trabajo Social, se separó del padre de sus tres hijos y empezó a ganar miles de seguidores en Instagram, donde le "llegan ofertas de canjes, quieren ponerme pechugas, algunos hasta dicen que se quieren casar", según contó a LUN.

"Cambié en todo. Yo era a la antigua, con blusita un moño y maquillaje cuando tenía que salir no más, muy de la casa y convivencias familiares", relató.

Actualmente, la madre de Marcianeke, de nombre real Matías Muñoz, se siente otra persona: "Me dezconozco, cambió el envase y cambió lo de adentro (...) Matías me enseñó a ver la vida de forma distinta, no cuadrada, que los tiempos cambian. Imagínate lo que esty haciendo yo hoy, ves fotos de lo que era antes, con muchos menos años encima y me veo más joven hoy".

Su hijo también cambió. Luego de un episodio de consumo de drogas que terminó con el joven de 21 años en la UCI, ahora es puro deporte, lo que también inculcó en su mamá.

"Matías me aconseja hasta el día de hoy. Me dice: 'Mamá, la mejor terapia es el deporte, porque uno no se quiere poniéndose una polera de marca, uno se quiere cuando su cuerpo se siente bien'", sostuvo.