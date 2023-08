Marcela Vacarezza y Daniella Chávez se lanzaron contra Gonzalo de la Carrera

Un comentario del diputado Gonzalo de la Carrera generó la reacción de Marcela Vacarezza y Daniella Chávez a través de Twitter.

El parlamentario ex Partido Republicano criticó en la red social a la reciente nombrada Carolina Arredondo, a quien definió como "una actriz con tintes porno" junto a imágenes de su trabajo en series.

"O es porno o no lo es. Lo de 'tinte porno' tiene un 'tinte cínico'. No sé usted, pero he visto muchísimas películas con '"tinte porno'. Para mí son escenas de sexo", dijo Vacarezza citando el tuit de De la Carrera.

Y agregó: "Parece que usted sigue viendo Blancanieves. Si quiere criticar el nombramiento hágalo con fundamentos serios".

En tanto, Chávez, que incluso apoyó a José Antonio Kast en la última campaña presidencial, fue más allá y presentó un extenso mensaje en la red social: "Si el 'señor' Gonzalo de la Carrera no borra el twit donde denosta y menosprecia a una mujer por su trabajo, yo jamás vuelvo apoyar a nadie de ese sector político y es más podré decir cositas también".

"¡Es de poco hombre lo que hizo Gonzalo y raya en la violencia de género! Si no te gusta puedes criticar su nombramiento quizás juzgar los méritos o su capacidad para ser ministra. ¡Pero criticarla por sus escenas como actriz ya es de cobarde!", complementó.

O es porno o no lo es. Lo de “tinte porno” tiene un “tinte cínico”. No sé usted, pero he visto muchísimas películas con “tinte porno”. Para mí son escenas de sexo. Parece que usted sigue viendo Blancanieves. Si quiere criticar el nombramiento hágalo con fundamentos serios. https://t.co/QgjXL4yuE6 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 18, 2023

Si el “señor “ @carreragonzalo no borra el twit donde denosta y menosprecia a una mujer por su trabajo, Yo jamás vuelvo apoyar a nadie de ese sector político y es más podré decir cositas también! Es de poco hombre lo que hizo Gonzalo y raya en la violencia de Género! Si no te… — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 17, 2023