Marcelo Alonso relató detalles de su relación de 20 años con Amparo Noguera

En un nuevo capítulo de la "Divina comida" de Chilevisión, el actor chileno Marcelo Alonso se sinceró con respecto a la duradera relación que ha mantenido con su colega Amparo Noguera.

Durante la instancia, completada con la presencia de la exministra Isabel Plá, el publicista Patricio Hadoy la actriz Francisca Imboden como comensales, el también director de teatro confesó cómo conoció a Noguera.

Fue Imboden quien lanzó la directa pregunta a Alonso, quien después se extendió con curiosos detalles del vículo que forma con la reconocida intérprete.

"¿Cómo se conocieron con mi reina?"

Sin titubear, Marcelo Alonso replicó la pregunta. "Haciendo teatro, una obra que se llamaba 'Alguien va a venir'. Pero no pasó nada, a mi me gustó no más. A mi me gustó. Actuabas y yo le tocaba un dedo (en la obra). Poeta", introdujo.

"Ella me pasaba una botella, ella tenía la mano y yo hacía esto (tocarle la mano)", continuó además de comentar que ya llevan dos décadas juntos.

A lo que Hadoy complementó con una nueva consulta: "¿Cómo se lleva una relación con alguien que es de la misma profesión?".

"Competimos todo el día. A ella le sale un proyecto bueno y yo me pico, a mí me sale un proyecto bueno y ella se pica. Me ha tocado dirigirla a ella y a su papá, haciendo de hija y papá. Una locura", contó, situación que generó gracia entre los presentes.