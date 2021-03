Marcelo Ríos: "Mi matrimonio con la Kena nunca existió, no fue un matrimonio"

En un nuevo "De tú a tú" de Canal 13, el invitado fue Marcelo Ríos, quien desde su hogar en Sarasota, Florida, conversó de su etapa deportiva y también de sus relaciones amorosas.

Sobre este último punto, habló de sus matrimonios, en especial el que tuvo con María Eugenia Larraín el 2005.

"Lo que yo he dicho siempre es que fue una cuestión de calentura. Mi matrimonio con la Kena nunca existió, no fue un matrimonio...". "Lo que yo he dicho siempre es que fue una cuestión de calentura", señaló.

Luego ahondó en ese punto: "Matrimonio de tres meses no lo cuento como un matrimonio".

"Fue una etapa en que me sirvió para darme cuenta de que hay relaciones malas y de que hay gente mala también", cerró.