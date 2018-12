Marcelo Ríos y el troleo a Cristián Sánchez por ser amigo del ex marido de Diana Bolocco

Fiel a su estilo, Marcelo Ríos sorprendió a Cristián Sánchez al inicio de una entrevista en el "Muy Buenos Días".

Es que el "Chino" lo empezó a trolear por la relación de amistad que tiene con Gonzalo Cisternas, el ex marido de Diana Bolocco.

"Hace tiempo que no te veía. Te vi en una portada... ¿Voh tení amigos o no tení amigos? Pero, ¿cómo soy amigo, hueón, del ex marido de tu señora? ¿Qué onda esa hueá? Aparte, 'somos amigos, salimos a comer'. Faltó el besito nomás", le dijo antes las risas del animador.

Al ser consultado si nunca le ha pasado, el deportista fue claro. "¿Cómo voy a ser amigo del marido de mi ex señora?".

Marcelo Ríos, se enfrentará este viernes en el Gran Arena Monticello ante el ecuatoriano Nicolás Lapentti, en un duelo de exhibición.