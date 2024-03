Marcianeke regresó con Anaís Vilches e Ignacia Michelson se lanzó contra la pareja

El cantante urbano Marcianeke regresó con Anaís Vilches luego de su controvertido término en enero del año 2022.

Cabe destacar que en ese momento incluso hubo rumores de que Vilches había robado dinero al artista urbano, lo que fue desmentido por ella.

Fue luego de que Marcianeke terminara con Anaís que entró Ignacia Michelson a la ecuación, con quien estuvo en una relación mediática donde incluso lo acompañó como pareja al Festival de Viña.

Con esta historia, era de esperar que Ignacia Michelson se refiriera al regreso de ambos y a través de sus historias de Instagram, contestó a la reconciliación.

"¿Todos bien en sus casas? ¿Están todos cu-cu? ¿Quién puede avalar a una persona, que le rompió la cabeza a alguien?, le trató de robar dinero, o sea, no hay forma no hay manera de que yo pueda entender eso. Si quieren volver, es cosa de ellos. (...) Pero no creo que sea la única que piensa erróneamente", dijo.

"Como no pudiste hacer nada, como no triunfaste en nada tuviste que volver a él para volver a tener tus 20 minutos de fama", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FARANDULA & ACTUALIDAD 🍿✨ (@tiomichi.cl)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ToxicoChilensis✨ (@toxicochilensis)

La respuesta de Anaís Vilches

La joven respondió a través del mismo medio a la ex participante de Gran Hermano: "Ni siquiera sé qué se mete tanto, por qué opina en cosas que no tiene por qué meterse".

"Claramente está despechada porque a ella no la toman en serio. Porque quién estaría con una persona que muestra los pechos en los eventos delante de los amigos de tu pareja y la gente?", agregó.

"Yo podré haber sido agresiva en mi tiempo de pendeja, pero por inmadura e insegura que era, pero ya no soy. Podré haber sido pendeja y loca pero jamás haría un show de sacarme la ropa delante de gente para dejar en ridículo a mi pareja", añadió.

Finalmente, destacó que no está interesada en seguir hablando de ella: "Sólo me quiere dejar mal. Está totalmente resentida y la gente se da cuenta. Yo ni la pesco ni me interesa ni hablar de ella".