Marcianeke y su especial llamado a los jóvenes: "Sigan sus sueños, dejen las drogas"

Ayer, el cantante urbano Marcianeke ofició como cabeza de cartel en la segunda jornada de fonda en Parque O'Higgins y tras su show, comentó qué trae en mente por estos días.

Si bien comentó que anteriormente estuvo "pasando por un mal momento, por inseguridades mías", aclaró a ADN "pero de aquí salí más seguro que nunca".

"Me doy cuenta que la gente siempre quiso apoyarme y que siempre siguió apoyándome, así que voy a seguir. Volví con todo, eso ya es un hecho", agregó Matías Ignacio Muñoz Muñoz.

En ese sentido, comentó que actualmente está de mejor ánimo. "Me siento más que contento, más que agradecido, me sacan de miles de dudas. Por ustedes estoy haciendo todo lo que hago", sostuvo.

¿Qué mensaje entregó Marcianeke a sus seguidores en estas Fiestas Patrias?

El artista aclaró que por estos días festivos ha dedicado su tiempo a la productividad. "Estas Fiestas Patrias me he dedicado 100% a trabajar, para poder pasarla bien con ustedes. Pero haciendo lo que me gusta, que es mi trabajo, poniéndome serio".

Además, aprovechó la instancia para destinar un alentador mensaje a sus jóvenes seguidores.

"Sigan sus sueños, dejen las drogas, no anden encerrándose, perdiendo el tiempo. Ahorren ese tiempo haciendo ejercicio, yo ahora en vez de estar encerrado en mi pieza prefiero hacer deporte en mi casa, sino voy a un gimnasio.

"Estoy tratando de rodearme de personas que hagan ejercicio, estoy achicando mi círculo, caminen con gente que de verdad les sume", agregó el joven de 21 años.